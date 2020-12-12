وزير الصحة الأمريكي: عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 قد تبدأ الإثنين

أعلن أليكس عازار، وزير الصحة الأمريكي، الجمعة أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأمريكيين لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19.

وصرح عازار لوسائل إعلامية أن العمل جار الآن لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تصويت للجنة خبراء ووكالات تنظيمية بالموافقة على منح اللقاح الذي يتم أخذه على جرعتين ترخيصاً للاستخدام الطارئ للأشخاص فوق 16 سنة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانا، الجمعة تقول فيه إنها أبلغت شركة فايزر انها تعمل الآن "بشكل سريع لإتمام وإصدار ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح".

برنامج "عملية السرعة الفائقة" سيوزع اللقاح فور حصوله على التوصية

وقال عازار لشبكة "آي بي سي" إن السلطات تعمل مع فايزر على الأمور اللوجستية "وقد نرى أشخاصا يتم تلقيحهم الإثنين أو الثلاثاء الأسبوع المقبل". وأضاف: "الموعد قريب جدا، العمل يتم على التفاصيل الأخيرة والنهائية".

وما أن يحصل اللقاح على ترخيص للاستخدام الطارئ سوف يشرف برنامج "عملية السرعة الفائقة" التابع للحكومة الفدرالية على توزيعه على آلاف المواقع في الولايات المتحدة. لكن قبل أن يحصل هذا، يجب على لجنة من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" أن تصدر توصية باللقاح، ومن ثم على الوكالة الفدرالية نفسها أن تقبل التوصية.

وسيعقد أول اجتماع بهذا الخصوص الجمعة يليه اجتماع ثان الأحد، لكن في هذه المرحلة ينظر إلى هذه اللقاءات على أنها مجرد إجراءات رسمية.

البيانات ليست مثالية حتى الآن

صوت 17 عضوا من لجنة الخبراء يوم الخميس، لصالح الموافقة على لقاح فايزر الذي أثبت فعالية بنسبة 95 بالمئة خلال التجارب السريرية، في حين اعترض أربعة وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ويقلق بعض الخبراء الذين صوتوا "بلا" من فترة المتابعة المكثفة التي تم تبنيها فيما يتعلق بدراسات لقاحات مضادة لكوفيد-19 مقارنة باللقاحات الأخرى. ومع ذلك يقبل معظم العلماء أنه على الرغم من أن البيانات ليست مثالية حتى الآن، إلا أن تطور الوباء، الذي قضى على 300 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها، يستوجب تغيير حساب المخاطر والفوائد.

وستقرر الأسبوع المقبل لجنة من إدارة الغذاء والدواء للنظر في الموافقة على لقاح ثان تطوره شركة "موديرنا" مع "المعهد الوطني للصحة".

ويعتمد اللقاحان المتقدمان حتى الآن على تقنية "مرسال الحمض النووي الريبي" التي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن لكنها من المتوقع أن تحدث ثورة في هذا المجال.

وتأمل الولايات المتحدة بتلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط/فبراير، وجميع السكان بحلول حزيران/يونيو. وستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الأمامية.