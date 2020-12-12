شاهد: سيارة ودبلوماسي ألماني ومشاة.. الجميع ينزلق في كييف الأوكرانية

تظهر مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في الأيام الأخيرة، سيارات تنزلق على الطرق الجليدية ومشاة ينزلقون على الأرصفة، إضافة للقطات مصورة لدبلوماسي ألماني يتزلج للوصول إلى مقر عمله.

هطلت أمطار غزيرة الأسبوع الماضي وتجمدت بسرعة بسبب انخفاض درجات الحرارة دون الصفر، مكونة مساحات شاسعة من الجليد. وقد تسبب الصقيع بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 170 مدينة أوكرانية، وفقًا لخدمات الطوارئ الأوكرانية.