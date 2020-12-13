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الجزائر

أول ظهور للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على التلفزيون منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 13 ديسمبر 2020 يلقي كلمة أمام الكاميرا بجانب علم جزائري
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 13 ديسمبر 2020 يلقي كلمة أمام الكاميرا بجانب علم جزائري   -   حقوق النشر  -/AFP or licensors
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ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد عبر التلفزيون العام للمرة الأولى منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر وخضوعه لحجر في البلاد ثم نقله إلى مستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

وألقى تبون الذي بدا نحيلاً "خطاباً للشعب" غداة الذكرى الأولى لانتخابه. ويعود آخر ظهور علني له حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال الرئيس الجزائري تبون مخاطباً الشعب الجزائري إنه توجه إلى الخارج على جناج السرعة بسبب اصابته بفيروس كورونا، لكن اليوم، بفضل الأطباء في المستشفى العسكري والأطباء الألمان يتماثل للشفاء وسيسترجع قواه البدنية.

وأضاف قائلاً إن الغياب عن الوطن لا يعني نسيانه، وإنه كان يتابع باستمرار الأخبار، ويوجه، عند الضرورة، تعليماته إلى الرئاسة، وطلب منها تحرير قانون الانتخابات الجديد وسيكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن.

المصادر الإضافية • أ ف ب