عمال هنود ينهبون مصنعاً لهواتف آيفون حيث يعملون

أوقف نحو مئة شخص في الهند بعد نهب مصنع لهواتف آي فون في جنوب البلاد، على يد عاملين فيه غاضبين أكدوا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنه يتمّ استغلالهم.

وحصل الشغب السبت في مصنع مجموعة "ويسترون إنفوكوم" التايوانية في ضاحية بنغالور. وأظهرت مشاهد التُقطت في المكان نوافذ محطمة وسيارات منقلبة.

وتم تكسير كاميرات المراقبة ومصابيح ومراوح وأُحرقت سيارة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن موظفين كانوا يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر، وأنهم أُرغموا على العمل لساعات إضافية.

وأكدت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس الأحد أن الوضع أضحى تحت السيطرة، وأُن فرقا خاصة أنشئت للتحقيق في هذه الحادثة"، مضيفةً أنه لم يسقط أي جريح.

وندّد نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا سي. إن. بأعمال عنف غير مبررة، مضيفاً أن حكومته ستحرص على تقديم إيضاحات "دون تأخير" بشأن هذه القضية.

وأكد أشواتناريان أن حقوق العمال ستكون محمية وأن المبالغ المستحقة ستُدفع لهم. وندّد مسؤول نقابي بـاستغلال وحشي لعمال المصنع.

وقال لصحيفة "ذي هيندو" إن "حكومة الولاية سمحت بأن تتهرب الشركة من احترام الحقوق الأساسية". ولم يتسنّ الحصول على تعليق من جانب مجموعة "ويسترون انفوكوم" التايوانية.