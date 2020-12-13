صحافي وكاتب إيطالي يعيد "وسام الشرف" لفرنسا بعد منحه للرئيس المصري

أعلن الصحافي والكاتب الإيطالي كورادو أوجياس الأحد أنه سيعيد "وسام الشرف" لفرنسا، وكان قد حصل عليه سابقاً، وذلك احتجاجاً على منح نفس الوسام للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب أوجياس في رسالة نشرت في صحيفة "لا ريبوبليكا" اليسارية "غدا الإثنين 14 كانون الأول/ديسمبر، سأذهب إلى السفارة الفرنسية لإعادة "وسام الشرف". وهي لفتة جدية بقدر ما هي رمزية، وكنت لأقول عاطفية. أشعر بأنني مدين بها بسبب رابطي العاطفي العميق مع فرنسا" وهي بلد والده.

وأضاف أوجياس الذي حصل على وسام الشرف في العام 2007 "برأيي، لم يكن ينبغي على الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون أن يمنح "وسام الشرف" لرئيس دولة أصبح شريكا لمجرمين فظيعين".

ثم أضاف "أقول هذا ليس فقط إحياء لذكرى جوليو ريغيني بل أيضا لفرنسا، للأهمية التي لا يزال يمثلها هذا الوسام".

وفي كانون الثاني/ يناير 2016، خطف مجهولون جوليو ريغيني وهو طالب إيطالي يبلغ من العمر 28 عاماً، وعثر على جثته مشوهة بعد أيام قليلة في ضواحي القاهرة.

وقد تسببت هذه القضية بتوتير العلاقات بين القاهرة وروما، إذ اتهمت إيطاليا بانتظام السلطات المصرية بعدم التعاون وحتى بتضليل محققين إيطاليين. واستدعت البلاد التي شعرت بالغضب، سفيرها لدى مصر مؤقتاً.

وهي الآن تستعد لمحاكمة أربعة شرطيين مصريين بينهم ضابط رفيع. وقدم الرئيس إيمانويل ماكرون أرفع وسام فرنسي إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية لباريس، وقد أثار هذا الامر إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب قمع الحريات في بلده، وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.