موريتانيا: إعادة فرض حظر التجول ليلاً لمواجهة اِنتِشار كورونا

أعلنت موريتانيا الأحد إعادة العمل بحظر التجول الليلي في مواجهة انتشار كوفيد-19 الذي يهدد باستنفاد طاقات المستشفيات في هذا البلد الفقير ذي الإمكانات الصحية المحدودة.

من جانب آخر، عُلقت صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان.

وأعلنت الرئاسة في بيان أن حظر التجول بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد "نظرا لما استجد من اِنتِشارٍ متسارع لكوفيد-19 ومن ارتفاع مقلق في عدد الإصابات به والوفيات الناشئة عنه".

بعد تراجع الأعداد، تشهد موريتانيا منذ فترة، على غرار دول إفريقية أخرى، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات حيث سجلت سبع وفيات و279 حالة إضافية السبت.

وأعلنت موريتانيا رسمياً عن أكثر من 10 آلاف إصابة و222 وفاة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في نهاية آذار/مارس 2020 ، لعدد سكان يقارب أربعة ملايين نسمة.

وأعلن مدير الصحة العامة سيدي ولد الزحاف السبت أن المستشفيات تقترب من بلوغ أقصى طاقاتها.

من جهته، أعرب وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام دبلوماسيين أجانب عن "قلقه إزاء ارتفاع عدد الحالات" وطلب المساعدة كما أوردت الاحد الوكالة الوطنية للانباء.

وكانت موريتانيا أعلنت مطلع كانون الاول/ ديسمبر إغلاق المدارس والجامعات وكذلك حظر الاحتفالات العامة.

وأعلنت وزارة التربية تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية الذي كان مقررا مبدئيا لمدة أسبوعين، حتى 4 كانون الثاني/ يناير.

وكان حظر التجول من بين الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها بعد رصد أول حالة مؤكدة من كوفيد-19، مع إغلاق الحدود والمدارس والأسواق وحظر التجمعات وصلاة الجماعة والتنقل بين المناطق. ورفعت هذه الاجراءات منذ ذلك الحين وبينها حظر التجول في تموز/ يوليو.