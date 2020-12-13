وزير الخارجية المغربي: العلاقات مع إسرائيل "كانت طبيعية" حتى قبل الاتفاق

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأحد في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن العلاقات بين المغرب وإسرائيل كانت "طبيعية أصلاً"، قبل اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد بوريطة في المقابلة مع الصحيفة التي تعد من بين أكثر الصحف العبرية مبيعاً قائلاً: "من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع لأن العلاقات كانت أصلاً طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقاً، لأن العلاقة كانت قائمة دائماً، لم تتوقف أبداً".

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الخميس اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة المتنازع عليها، وعن اتفاق تطبيع للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، رحب به أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومنذ السبت، اعتمدت الولايات المتحدة "خريطة رسمية جديدة" للمغرب، تضم الصحراء الغربية التي تتنازع على سيادتها منذ عقود الرباط وانفصاليو جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

والمغرب الذي أقام علاقات رسمية مع إسرائيل أواخر التسعينيات، بعد اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هو رابع بلد عربي هذا العام يعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وأكد بوريطة في المقابلة أن "العلاقات بين إسرائيل والمغرب مميزة ولا يمكن مقارنتها بالعلاقة التي تجمع إسرائيل بأي بلد عربي آخر".

وأوضح بوريطة أن للمغرب تاريخاً مهما مع الطائفة اليهودية، وعلاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر، على حد تعبيره.

ورحبت الطبقة السياسية والصحافة الإسرائيلية بالاتفاق بين المغرب وإسرائيل، الذي ينص على إنشاء خط جوي مباشر بين البلدين، بينما ندد الفلسطينيون بهذا الاتفاق.