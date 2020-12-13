ترامب يقول إنه سيضع "فيتو" على ميزانية الدفاع الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الأحد، في تغريدة في تويتر إنه سيستخدم حق النقض (فيتو) لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة، مبرراً ذلك بالقول إن الصين أكبر الرابحين منها.

وصوت الكونغرس الأميركي بشقيه، أي مجلس النواب والشيوخ على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها نحو 740 مليار دولار. وفيما أيدت أكثرية ساحقة في مجلس النواب الديمقراطي الميزانية، حازت الأخيرة على ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ.

وكان ترامب هدد سابقاً برفض الميزانية.

وكتب الرئيس الأميركي الذي يغادر مهامه في 20 كانون الثاني/يناير في تغريدة" "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون بشأن ميزانية الدفاع التي سأواجهها بفيتو".

وينتقد ترامب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من "قانون الإنتنرنت"، وهي مادة تقونن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الجمهوري بالعمل ضدّه.

وتعترض الميزانية أيضاً على خفض أعداد القوات الأميركية في ألمانيا بشكل فوري كما أعلن ترامب أنه سيفعل سابقاً ما سيعطي المجال لجو بايدن لاحقاً بإعادة النظر في انتشار تلك القوات.

وفي الميزانية أيضاً مشروع لتغيير أسماء مراكز وثكنات عسكرية لقادة كانوا يؤيدون العبودية في الحرب الأهلية الأميركية لطالما رفض ترامب تغييرها كونه يعتبر أنها جزء من تاريخ الولايات المتحدة.