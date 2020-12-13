شاهد: توزيع المعونات الغذائية في ولاية ماريلاند الأمريكية

وقف الناس في طوابير لتلقي المعونات الغذائية خارج مدرسة في ولاية ماريلاند حيث ازداد عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع في الولايات المتحدة، التي تعتبر أكثر البدان تضرراً بانتشار فيروس كورونا في العالم.

وتضاعف عدد الأشخاص الذين يأتون إلى مكان توزيع المعونات الغذائية هذا منذ بداية الوباء، وفقاً للمنظمة غير الربحية "هانغر بروجكت إن بالتيمور"، الذي يخدم الآن حوالي 500 شخص أسبوعياً.