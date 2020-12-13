شاهد: فنان فرنسي يعيش في مكعب زجاجي للإضاءة على فقدان التواصل بين الناس

مكث فنان فرنسي مقيم في لمدة عشرة أيام في مكعب زجاجي مساحته أربعة أمتار مربعة في مارسيليا الجنوبية، حيث تمكن المارة في مشاهدته على مدار الساعات الأربع والعشرين يومياً، في عرض تركيبي جديد حمل عنوان "غير ضروري".

وقال غايتان مارون إن المهمة هي "نقل الثقافة، التي أنقذتنا بوضوح خلال هذا الإغلاق، إلى قلب الموضوع".

سيبقى الفنان في هذا المكعب الزجاجي الذي وضع فيه بعض الأجهزة غير الأساسية منها جهاز التلفاز وماكينة لإعداد القهوة. ويرى غايتان أن الثقافة والفن، وخاصة الثقافة بشكل عام، أنقذت الناس خلال الإغلاق، وبرأيه، كان الأمر ليكون أكثر تعقيداً بدونها.

وأكد قائلاً" "لدي شعور بأننا نفتقد في هذه الأيام إلى التواصل البشري الحقيقي، نتواصل مع ما نطلق عليه مواقع التواصل الاجتماعي، لقد فقدنا الروابط الاجتماعية خلال هذه الفترة".