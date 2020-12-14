قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في اشتباكات قبلية جنوب تونس

قتل شخص على الأقل وأصيب العشرات بجروح خلال اشتباكات قبلية اندلعت يوم الأحد بسبب نزاع على أرض في جنوب تونس، بحسب مستشفى في مدينة مدنين التي أكدت أن شخصين من المصابين حالتهما خطرة.

وكان سكان محافظتي مدنين وقبلي في الجنوب يتنافسون على ملكية منطقة تسمى "عين السخونة"، الواقعة بين المحافظتين وتفتخر بنبع حار وسط الصحراء.

وتقع محافظة مدنين وقبلي بالقرب من الحدود الليبية والجزائرية.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد لجأت الشرطة، المدعومة بوحدات عسكرية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في الاشتباكات، والذين كان الكثير منهم يحملون العصي والبنادق.

وأفادت مصادر أمنية عن إصابة 83 شخصا بجروح حيث تمّ نقلهم إلى المستشفيات القريبة باستخدام سيارات الإسعاف من المناطق المحيطة. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن أربعة من عناصر الأمن أصيبوا في الاشتباكات وتمّ نهب سيارة تابعة لقوات الأمن.

وأعطى رئيس الوزراء هشام المشيشي تعليمات لوزيري الداخلية والدفاع بعقد اجتماع أزمة على أمل إيجاد حل للنزاع "بالطرق القانونية".