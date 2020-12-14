صبر ألمانيا ينفد بسبب تأخر أوروبا في إقرار استخدام لقاح ضد كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني عن نفاد صبره من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر وكالته التنظيمية للموافقة على لقاح لفيروس كورونا، في وقت حث فيه مسؤولون آخرون المواطنين في ألمانيا على التخلي عن التسوق في عيد الميلاد قبل يومين من إغلاق صارم جديد للمدارس وإغلاق معظم المؤسسات.

واتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وحكام الولايات الـ 16 في ألمانيا الأحد على تكثيف إجراءات الإغلاق في البلاد بدءًا من يوم الأربعاء وتستمر هذه الإجراءات حتى الـ 10 يناير-كانون الثاني لوقف الارتفاع المتسارع لحالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت أنغيلا ميركل إن القيود الحالية المفروضة منذ نوفمبر-تشرين الثاني فشلت بشكل كبير في تقليل عدد الإصابات الجديدة على خلفية تسجيل ألمانيا لأرقام قياسية من حيث عدد الإصابات اليومية الجديدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

وقال وزير الصحة ينس سبان في سلسلة تغريدات إن ألمانيا، التي أقامت أكثر من 400 مركز تطعيم وقامت بوضع حوالي 10 آلاف طبيب وموظف طبي لبدء التطعيمات الجماعية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، تعثرت بسبب عدم وجود موافقة الجهات التنظيمية.

وتم ترخيص اللقاح الذي طورته شركة "بيونتيك" الألمانية وشركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية للاستخدام في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، لكنه لا يزال في انتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، وبالتالي لا يمكن استخدامه في ألمانيا بعد.