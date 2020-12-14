عطل كبير يطال خدمات غوغل في العالم

خرجت خدمات غوغل بما فيها البريد الإلكتروني "جيميل" ومنصة "يوتيوب" لمشاركة التسجيلات المصورة عن الخدمة في أنحاء واسعة من العالم الاثنين جرّاء عطل كبير. وبدأت ترد تقارير عن العطل من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق مختلفة في العالم حوالى الساعة 11,50 بتوقيت غرينتش، بحسب موقع "داون ديتيكتر" المتخصص.

وفي غضون دقائق، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بوسوم تتحدّث عن توقف غوغل ويوتيوب في وقت حاول ملايين مستخدمي الإنترنت بلا جدوى الوصول إلى خدمة البحث الأميركية. وأشارت غوغل إلى أن العطل أثّر على جميع خدماتها لدى "معظم" المستخدمين. لكن بحلول الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش، أعلنت غوغل أن خدماتها بدأت تعود لدى بعض المستخدمين مشيرة إلى أنها ستعود قريبا لدى كافة المستخدمين.

وبدا أن جميع خدمات غوغل الرئيسية تأثّرت بما فيها جيميل وخرائط غوغل وغوغل درايف ويوتيوب. لكن يبدو أن العطل لم يؤثر على كافة المستخدمين إذ أشار البعض إلى أن الخدمات لم تتوقف عن العمل لديهم.