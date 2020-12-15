الرئيس الجزائري يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بادر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون الذي يتعافى في ألمانيا من كوفيد-19 والذي أصيب به في تشرين الأول/أكتوبر، إلى تهنئة جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء.

وغرد تبون على حسابه على تويتر: "أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين. أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملاً كبيرًا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف: "حظا موفقا".

أول رد فعل رسمي من الجزائر على انتخاب بايدن

ويعتبر هذا أول رد فعل رسمي، من الجزائر على انتخاب بايدن. ظهر الرئيس الجزائري الأحد للمرة الأولى منذ نقله إلى ألمانيا في 28 تشرين الأول/أكتوبر، في تسجيل مصور نُشر على حسابه على تويتر. سعى تبون، البالغ 75 عاماً والذي بدا أنحف بشكل واضح، إلى طمأنة الجزائريين بشأن صحته.

ووعد تبون بالعودة إلى الجزائر في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر. أيقظ غياب تبون الطويل ذكرى النهاية المهينة لعهد سلفه عبد العزيز بوتفليقة عندما أصيب الأخير بجلطة دماغية في عام 2013 واستمر رغم عجزه في تولي منصب الرئاسة قبل أن يطيح به الحراك الشعبي في عام 2019.