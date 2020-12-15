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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يؤكد أنّه سيتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19 قريبا في شكل علني

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتحدث إلى الصحافة قبل مغادرته مطار نيو كاسل في ويلمنغتون في 15 ديسمبر 2020.
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتحدث إلى الصحافة قبل مغادرته مطار نيو كاسل في ويلمنغتون في 15 ديسمبر 2020.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أكّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء أنه سيتلقى قريبا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل علني وأن خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي أوصى بأن يتم ذلك "عاجلاً وليس آجلاً".

وأبلغ بايدن الصحفيين قبل مغادرته إلى جورجيا لمواكبة الحملة الانتخابية لإثنين من المرشحين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "أريد أن أتأكد من أننا نفعل ذلك من خلال الأرقام وعندما أقوم بذلك، ستلاحظون ذلك وسنقوم بذلك علنا".

وقال الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عامًا "يوصي الدكتور فاوتشي بالحصول على اللقاح عاجلاً وليس آجلاً".

وتوفي أكثر من 300 ألف شخص جراء وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، فيما تتواصل الزيادة في عدد الإصابات خلال الشتاء في معظم أنحاء البلاد.

وبدأت البلاد حملة تلقيح واسعة النطاق الإثنين وتأمل السلطات في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور رعاية المسنين (ثلاثة ملايين شخص) ولموظفي القطاع الصحي (21 مليونا).

وتريد السلطات الوصول إلى سائر السكان بحلول الصيف، لكن الأمور ستعتمد كثيرا على ثقة الناس باللقاح.

ويقدر الخبراء أن أكثر من 70 بالمئة من الناس سيحتاجون إلى التطعيم لوقف التفشي.

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المصادر الإضافية • أ ف ب