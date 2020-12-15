بعد تهنئة بوتين لبايدن بالفوز في الانتخابات ... بومبيو يتهم روسيا بـ "زرع الفوضى" في البحر المتوسط

اتهم وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو روسيا الثلاثاء بـ "تهديد الاستقرار في حوض البحر المتوسط" و"زرع الفوضى" في دول المنطقة.

وفي بيان حول "نفوذ روسيا في المتوسط"، رد وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته على نظيره الروسي سيرغي لافرورف "الذي اتهم الولايات المتحدة بممارسة ألعاب سياسية" في المنطقة، وقال "السيد لافروف على خطأ ويحاول إعادة كتابة التاريخ" منددا بسلوك موسكو في ليبيا واليونان وسوريا.

وأضاف بومبيو عبر موقع تويتر "الحقيقة أن الولايات المتحدة تعمل في شكل فاعل مع الشركاء الإقليميين وتدعم العمليات السياسية برعاية الامم المتحدة في ليبيا". وتابع "من جهتها، تقوض روسيا السياسة الداخلية للدول في منطقة المتوسط وتدعم ديكتاتور سوريا الوحشي (الرئيس بشار الاسد) وتغذي النزاع في ليبيا عبر مجموعات حليفة" لها.

وأورد بومبيو أيضا في بيانه أن "روسيا تواصل تهديد الاستقرار في المتوسط عبر استخدام أساليب عدة لنشر التضليل الاعلامي وتقويض السيادة الوطنية وزرع الفوضى والنزاعات واحداث انقسام في دول المنطقة".

وندد الوزير الأمريكي بسلوك موسكو في ليبيا واليونان وسوريا، في اليوم نفسه الذي هنأ فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية على دونالد ترامب.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من الوفاء بوعده فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع روسيا، وخصوصا بعد اتهام موسكو بأنها تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في العام 2016 الرئاسية لضمان فوزه.

وانتظر بوتين ما يزيد على شهر بعد فوز بايدن ليوجه اليه التهنئة. وكتب في برقية ألى الرئيس الأمريكي المنتخب الثلاثاء وفق بيان للكرملين "أنا من جهتي مستعد للتعاون والتواصل معكم".