أفغانستان: مقتل نائب محافظ كابول وشخصين آخرين في هجومين منفصلين

قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في العاصمة الأفغانية كابول، في هجومين مختلفين الأول بعبوة ناسفة والثاني بتبادل لإطلاق النار، وبحسب مسؤولين أفغان فإن محبوب الله محبي، نائب حاكم المقاطعة من بين القتلى.

وقال طارق أريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية إن قنبلة لاصقة ثبتت على عربة مدرعة تابعة لنائب حاكم مقاطعة كابول، تسببت بمصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين، مؤكدا أن نائب حاكم المقاطعة هو الهدف من وراء هذه العملية.

ومن بين الضحايا سكرتير محبوب الله وإثنين من حراسه الشخصيين.

وقال فردوس فراماز المتحدث باسم قائد شرطة كابول إن هجوما آخر وقع في كابول أطلق فيه مسلحون النار على رجال أمن، ما تسبب بمقتل ضابط وإصابة آخر، منوها إلى أن التحقيق مستمر لمعرفة الملابسات.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، بينما كانت قد أعلنت جماعة إسلامية مسؤوليتها عن هجمات سابقة، تمت في كابول خلال الأشهر الماضية، بما فيها هجمات على مؤسسات تعليمية تسببت بمقتل نحو خمسين شخصا معظمهم من الطلبة.

وكانت حركة طالبان قد شنت هجمات على مقاتلي تنظيم داعش خاصة في معاقله شرق البلاد، رغم أن الحركة تواصل تمردها على القوات الحكومية.

وتصاعدت حدة العنف في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تتفاوض فيه الحركة مع الحكومة في قطر، للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في أفغانستان منذ عقود.