شاهد: أنطوان ألبو يستعد لبلوغ سرعة 122 كلم في الساعة على الألواح الشراعية

يستعد الفرنسي أنطوان ألبو صاحب الألقاب الـ 25 في بطولة العالم والرقم القياسي العالمي للسرعة عبر الألواح الشراعية ثلاث مرات بتطوير نموذج أولي للوحة شراعية خاصة مع رجل الأعمال مارك أميريجو في إطار المشروع المعروف باسم زيفير. وانطلق أنطوان ألبو في تحدٍ جديد، الفوز بالسرعة المطلقة في الإبحار بالأشرعة في جميع الفئات.

التحدي سيقام في العام 2022 في فرنسا حيث تبدأ هذه المغامرة الرائعة. ويأمل الرياضي الفرنسي الأكثر تتويجا في تحقيق رقما قياسيا جديدا من خلال بلوغ سرعة 122,232 كم في الساعة.