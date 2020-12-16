قيمة بيتكوين تبلغ 20 ألف دولار للمرة الأولى في 2020

قفزت قيمة العملة الرقمية البيتكوين إلى 20 ألف دولار صباح الأربعاء، وفقاً لتقارير سي. إن. بي. سي ، نقلاً عن بيانات سوق العملة الرقمية.

وكانت قيمة العملة المشفرة قد تجاوزت هذا الرقم في عام 2017.

و يقول المدافعون عنها لشبكة سي. إن. بي. سي، إن الدعم المؤسسي من مؤشرات "داو جونز" و"إس وبي" و"كلوبال ماركت للعملات الرقمية" قد وضعت العملة الافتراضية في مسار تصاعدي.

وتجاوزت قيمة عملة البيتكوين ال15 ألف دولار في الشهر الماضي بعد أن صادرت وزارة العدل ما قيمته مليار دولار من عملات "بيتكوين" المرتبطة بأنشطة إجرامية عبر موقع "سيلك رود" (طريق الحرير).