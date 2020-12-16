عدد قياسي من الوفيات بكوفيد-19 في ألمانيا في اليوم الأول من إعادة الحجر الجزئي

أعلنت ألمانيا الأربعاء أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء إعادة الحجر جزئيا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وتوفي 952 شخصا في الساعات ال24 الماضية فيما أحصيت 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحسب معهد روبرت كوخ الصحي، وهو مستوى يقارب الحصيلة القياسية اليومية التي سجلت الجمعة الماضي.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الوفيات في ألمانيا سجل الجمعة وبلغ نحو 600 بينما أصبح وضع أقسام العناية المركزة في البلاد مقلقا.

وقال اتحاد الأطباء العاملين في هذا المجال صباح الأربعاء إن حوالى 83 بالمئة من أسرة العناية المركزة مشغولة في العيادات في جميع أنحاء البلاد.

وعاد الألمان الأربعاء إلى إجراءات الحجر الجزئي التي كانوا قد خضعوا لها في الربيع لعدة أسابيع مع إغلاق كل المتاجر "غير الضرورية" والمدارس حتى العاشر من كانون الثاني/يناير على الأقل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب "ازدحام" في نظام المستشفيات بينما يبدو نقص العاملين واضحا في العديد من المؤسسات وتبلغ بعض خدمات العناية المركزة أقصى طاقتها.