شاهد: فنانون فرنسيون يتظاهرون ضد إغلاق الأماكن الثقافية

تظاهر المئات من الممثلين والموسيقيين وناقدي الأفلام أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضاً على تمديد إغلاق الأماكن الثقافية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكان من المقرر أن يتم فتح المسارح والمتاحف ودور السينما بعد الإغلاق الجزئي الذي شهدته فرنسا منذ بداية الشهر الماضي قبل أن يعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس عن تغيير خطة حكومته بسبب استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس.

ولن تُفتح تلك الأماكن قبل السابع من يناير – كانون الثاني على أقل تقدير وهو التأجيل الذي وصفه كاستيكس بـ"المؤلم".