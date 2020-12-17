فيديو .. سائق يصدم ثلاثة أشخاص بسبب "الغضب" في بريطانيا

تعود الوقائع إلى يوم الـ12 من ديسمبر، حيث أظهرت لقطات تم نشرها في الـ15 من ديسمبر حادثة من الغضب على مستوى موقف سيارات "سوبر ماركت ديفون" في إكستر بإنكلترا، وتسببت الحادثة في إصابة ثلاثة أشخاص، بمن فيهم ضابط شرطة.

وقد سُجن رجل لمدة ستة أعوام ونصف العام بسبب هذا الحادث.

وقالت الشرطة إن "داميان برايس" البالغ من العمر 30 عامًا خاض مشاجرة في البداية بين زوجين، في الستينيات من العمر، حول مسار أحادي الاتجاه.

وقالت الشرطة: "دخل برايس ساحة انتظار السيارات في سيارته (فورد فييستا) فصادف سيارة من نوع (نيسان) تتجه في الاتجاه الخاطئ على مسار أحادي الاتجاه خارج المتجر". "صرخ من نافذة سيارىته على الزوجين ورفض التحرك للسماح لهما بالمرور".

وتابعت الشرطة: "تراجع برايس بسرعة إلى الخلف، ونزل من سيارته، وأخذ المفاتيح من سيارة الزوجين وألقى بها بعيدًا. ثم لَكم الرجل في وجهه من خلال النافذة الجانبية للسائق قبل أن يعود إلى سيارته فييستا ويقودها من جديد، ثم توقف وتراجع بسيارته إلى الخلف بسرعة صادما سيارة الزوجين ما أدى إلى سقوطهما خارج السيارة. فعانى كلاهما من جروح ورضوض".

في مكان الحادث طلب ضابط الشرطة "أليكس هاودن" من برايس أن يعطيه مفاتيح السيارة، لكن برايس شغّل المحرك وانطلق ليصدم هذه المرة عربة تسوق وضابط الشرطة "هاودن".

عانى هودن من كسر في الساق وإصابة في الرأس وبعض الكدمات، بحسب الشرطة. ومن المتوقع أن يستغرق شفائه أكثر من عام.

اعترف برايس بتهمتين هما القيادة الخطرة والتسبب في ضرر جسدي خطير لهودن. كما أقرّ بأنه مذنب، تسبّب في أذى بَدني لرجل ومحاولة إيذاء امرأة جسديًا.