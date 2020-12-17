كورونا.. أحد أبرز المسؤولين الطبيين الأميركيين يتوقع موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

قال الطبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية، إن الحياة قد تعود لدرجات من الطبيعية في الولايات المتحدة بحلول الخريف المقبل بشرط تلقيح عدد كاف من الأشخاص ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد فاوتشي على ضرورة أن يشمل التلقيح الفئات السكانية المستضعفة التي يمكن حمايتها من خلال "مظلة" من الحصانة الناتجة عن التلقيح على نطاق واسع.

وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إنه إذا أمكن "تطعيم "النسبة الأكبر من السكان" ضد كوفيد-19 بحلول نهاية الصيف، فستكون البلاد على المسار الصحيح للوصول إلى الحالة الطبيعية بحلول منتصف الخريف.

وطبقاً لفاوتشي، تتضمن العودة إلى الحياة الطبيعية فتح المطاعم ودور السينما والمسارح والمدارس.

وبعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر-باتيونتك ضد كوفيد-19 وبدء عمليه التلقيح عبر الولايات المتحدة، يتوقع موافقتها على استخدام لقاح شركة موديرنا المضاد للفيروس خلال الأسبوع الجاري.

إلا أنه سيتوجب على الغالبية العظمى من الأميركيين الانتظار حتى العام الجديد للحصول على اللقاح في ظل تخصيص الدفعات الأولى منه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والعاملين بالخطوط الأمامية في القطاع الصحي.

وعلى الرغم من تصريحات فاوتشي، ما زالت الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 بعد أن سجلت أكثر من 250 ألف إصابة و3784 وفيات جديدة أمس الأربعاء بحسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.