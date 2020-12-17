فيديو.. جمعية نسوية في لبنان تتحدى العنف المنزلي وكورونا

مجموعة مجتمع مدني مستقلة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، تقوم بحملة لتوزع الكمامات في بيروت. الهدف هو تعزيز سلامة المرأة حيث تساعد الكمامة على حماية النساء من جائحة كوفيد -19، وتحمل الكمامة من الداخل، رقم الخط الساخن الخاص بمؤسسة "أبعاد".

ويقدم الخط الساخن الدعم والمشورة للذين يواجهون العنف المنزلي والجنساني والتحرش.

وتقول كلثوم صغير، وهي متطوعة في مؤسسة أبعاد: "الآن، وخلال ستة عشر يوماً، لمواجهة العنف ضد المرأة، نقوم بحملة من خلال توزيع الكمامات. كتبنا في داخل كل كمامة رقم الخط الساخن لأبعاد أو" خط الأمان " لنظهر أننا نقف مع كل امرأة، بغض النظر عن جنسيتها وطائفتها ومكانها، نحن معها ونقف إلى جانبها ونستمع إليها وسنبذل قصارى جهدنا لنقدم لها الدعم اللازم".

من الجدير بالذكر، "أبعاد"، مؤسسة غير ربحية أُسست سنة 2011، مقرها في لبنان، وتعمل على دعم المساواة بين الجنسين و مشاركة وتمكين المرأة من خلال تطوير السياسات والتعديلات القانونية واشراك الرجال في مناهضة العنف ضد النساء ونبذ التمييز. وتسعى أيضاً لدعم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة و الفاعلة في برامج المساواة بين الجنسين و الحملات الحقوقية.