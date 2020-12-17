السعودية تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا

بدأت السعودية الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد التي تستهدف الذين تجاوزوا سن ال65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، عن الآلية التي ستتبعها بتطعيم لقاح "فايزر بيوانتك " المضاد لفيروس كورونا في ثلاثة مراحل.

أما المرحلة الثانية فيتوقع أن تبدأ نهاية الربع الأول من 2021 وتستهدف المواطنين فوق 50 عاما أو المصابين بالأمراض المزمنة.

وسجّلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة، حوالي 6 ألف حالة وفاة حتى الآن بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.