شاهد: هكذا بدأت حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19 في السعودية

بدأت السعودية حملة لمنح مواطنيها اللقاح المضاد لكوفيد-19، فيما تلقى وزير الصحة أول جرعة بعد أسبوع من موافقة البلاد على لقاح فايزر.

وأشاد وزير الصحة توفيق الربيعة. ببدء الحملة، وقال إنه يتوقع من مراكز التوزيع في أنحاء المملكة تلقي جرعات لقاح فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

وقالت السلطات إنها ستعطي الأولوية للعاملين بالصحة والمواطنين الذين تجاوزوا سن ال65 عاماً وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسمنة، في أول مرحلة من نشر اللقاح.

ولم تحدد الحكومة عدد الجرعات التي حصلت عليها، لكنها قالت إن الخطط تشمل منح اللقاح لسبعين بالمائة على الأقل من السكان بنهاية العام المقبل.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، عن الآلية التي ستتبعها بتطعيم لقاح "فايزر بيوانتك " المضاد لفيروس كورونا في ثلاثة مراحل.

من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية نهاية الربع الأول من 2021 وتستهدف المواطنين فوق 50 عاماً أو المصابين بالأمراض المزمنة.

بالرغم من تراجع حالات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، عانت السعودية لاحتواء تفش كبير لكورونا الذي أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص.