ملك السويد عن استراتيجية الوباء: "فشلنا"

خلال مقابلة تلفزيونية، أكد ملك السويد، الملك كارل السادس عشر غوستاف أن بلاده فشلت في التعامل مع فيروس كورونا، مشيراً إلى وفاة عدد كبير من المواطنين و"هذا أمر فظيع" حسب الملك.

وأكد الملك في حديث أدلاه إلى شبكة "إس في تي" التلفزيونية أن عام 2020 كان "عاماً رهيباً" وأن مخاوفه بشأن الإصابة بالفيروس قد زادت. وجاءت تصريحات الملك خلال البث السنوي المعروف باسم "عام مع العائلة المالكة".

وقال الملك: "لقد عانى شعب السويد في ظروف صعبة. يفكر المرء في جميع العائلات، التي لم تتمكن من توديع أفراد الأسرة المتوفين. إنها تجربة قاسية ومؤلمة ألا تكون قادرًا على قول وداع دافئ"، مض

وأضاف الملك بأن جائحة كورونا "كانت أمرا مروعا بالنظر لعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والحزن والغضب، الذي أصاب الكثير من الأسر، والكثير من أصحاب الأعمال الذين يعانون".

وشجعت الحكومة السويدية مؤخرا مواطنيها على تجنب النقل العام ومراكز التسوق للحدّ من انتشار وباء كورونا، كما دعا رئيس الوزراء السويدي مواطنيه إلى تحديد عدد الأشخاص خلال التجمعات العائلية حيث شدّد على أن لا يزيد العدد عن 8 أشخاص، مشيراً إلى أن "عيد الميلاد هذا العام لن يكون كالمعتاد. وقال في مؤتمر صحفي "هذا العام لن نكون قادرين على الاحتفال مع كل الأشخاص الذين نريد الاحتفال معهم".

يُذكر أن السويد واجهت الكثير من الانتقادات من جميع أنحاء العالم من خلال نهجها "غير الصارم" في معالجة المرحلة الأولى من الوباء في وقت سابق من هذا العام.

وقد سجلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، أكثر من 7802 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة مرتفعة مقارنة بجاراتها من الدول الاسكندنافية.

وأوضحت لجنة حكومية مطلع هذا الأسبوع أن السويد أخفقت في حماية كبار السن في دور الرعاية ومؤسسات الرعاية الأخرى خلال فترة الجائحة، ما أدى لتسجيل عدد كبير من الوفيات. ويعمل نظام الرعاية الصحية في السويد أيضًا بالقرب من طاقته الاستيعابية في أجزاء كثيرة من البلاد.