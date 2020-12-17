عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العراق

شاهد: إخماد حريق في حقل نفطي بشمال العراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
حريق في حقل خباز النفطي - شمال العراق
حريق في حقل خباز النفطي - شمال العراق   -   حقوق النشر  MARWAN IBRAHIM/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

أعلنت وزارة النفط العراقية إخماد حريق في بئر نفطية داخل حقل بشمال البلاد كانت ضمن بئرين استهدفهما تفجير في التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

أخمدَ رجال إطفاء من شركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة حريقاُ في بئر نفطية في حقل خباز النفطي الشمالي، على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12 ميلاً) جنوب غرب كركوك في شمال العراق وينتج 25 ألف برميل نفط يومياً.

وألقت السلطات العراقية باللوم على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في اندلاع الحرائق التي اندلعت منذ أسبوع.

سبق أن أضرم تنظيم الدولة الإسلامية النار في حقول النفط في العراق.

المصادر الإضافية • أ ف ب