عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

أستراليا

شاهد: حديقة حيوانات كوينزلاند الأسترالية تحتفل بأعياد نهاية السنة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيو
حيوانات تحتفل بأعياد الميلاد في كوينزلاند
حيوانات تحتفل بأعياد الميلاد في كوينزلاند   -   حقوق النشر  SEA LIFE Sunshine Coast Aquarium via Storyful
حجم النص Aa Aa

حل عيد الميلاد مبكرا هذا العام بالنسبة إلى الفقمة وطيور البطريق في حديقة كوينزلاند المائية في أستراليا، حيث ظهرت تماثيل رجل الثلج قرب أحواض الماء.

ويظهر شريط مصور الفضول لدى فقمتين أحاطتا برجل ثلج، في محاولة لاكتشاف الإضافات الجديدة على تمثال هذه السنة.

ويقول العاملون في الحديقة إن المتعة الاحتفالية هي شكل من أشكال الإثراء للحيوانات، قائلين إنه من المهم توفير أنشطة ثرية مختلفة لحيوان الفقمة وطيور البطريق، بهدف تشجيع السلوك الطبيعي والتحفيز الذهني والبدني، لهذه الحيوانات.