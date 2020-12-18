بالصور: أهم أحداث عام 2020 بعيدا عن وباء كوفيد -19

بالصور: أهم أحداث عام 2020 بعيدا عن وباء كوفيد -19محادثة
شهد العام 2020 أحداثاً مهمة وكبيرة صنعت المستجدات وأثرت على يوميات وحياة الملايين من الناس حول العالم بشكل مؤقت أو دائم. ومع أن وباء كوفيد-19 العالمي طغى على الأخبار في 2020 بشكل مباغت، اخترنا أن نوثق لكم، بالصورة، مجموعة من الأحداث نرى أنها ذات قيمة كبيرة، حدثت خلال العام الذي سنودعه قريباً...
نهاية عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي
أعضاء البرلمان الأوروبي ينشدون ويمسكون بأيديهم بعد الموافقة على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل. 29 يناير-كانون الثاني 2020
حرائق الغابات في أستراليا
ضابط محطة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز يشاهد الحرائق من نافذة طائرة سي-130 جي هركول وألسنة اللهب تتصاعد من بعيد.
تمثال يقف في منزل محترق بعد حريق الغابات الذي استمر طوال الليل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. 6 يناير-كانون الثاني 2020
الحكم على هارفي وينستين بالسجن 23 عاماً
هارفي وينستين يغادر محكمة مانهاتن بعد يوم ثانٍ من اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. 16 يناير-كانون الثاني 2020.
نشأة "بلاك لايفز ماتر" التي أصبحت حركة عالمية
متظاهرة تصرخ "حياة السود مهمة" أثناء عاصفة ممطرة أمام حديقة لافاييت بجوار البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن 5 يونيو-حزيران 2020.
أحد المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية بعد وفاة جورج فلويد، وهو يرفع علم الولايات المتحدة إلى الأعلى كعلامة على الضيق. مينيابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية. 28 مايو-أيار 2020.
المذنب "نيو وايز" يضيئ السماء
يظهر المذنب "نيو وايز" في السماء وأثناء المساء بالقرب من لاس فيغاس بنيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. 16 يوليو-تموز 2020.
انفجار مرفأ بيروت: الكارثة
هدى كنو، 11 سنة يحملها عمها مصطفى بعد وقت قصير من انفجار مرفأ بيروت ، لبنان. 4 أغسطس-آب 2020.
منظر جوي يظهر الأضرار التي لحقت بالعاصمة اللبنانية بيروت بعيد انفجار المرفأ. لبنان 7 أغسطس-آب 2020.
مظاهرات بيلاروس من أجل الديمقراطية
أنصار المعارضة البيلاروسية يشعلون هواتفهم ويلوحون بالعلم الوطني البيلاروسي القديم خلال مسيرة احتجاجية أمام مبنى الحكومة في ميدان الاستقلال بالعاصمة مينسك.
سيدة مسنة وهي تسير خلال المظاهرات البيلاروسية
وفاة روث بادر غينسبورغ، قاضية المحكمة العليا الأمريكية وبطلة حقوق المرأة
موظفة تضع صورة للقاضية روث بادر غينسبورغ قبل احتفال تكريمي خاص في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة 25 سبتمبر-أيلول 2020.
طفلة ترتدي زي الفتاة الخارقة تحيي القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ قرب مبنى المحكمة العليا الأمريكية. 23 سبتمبر-أيلول 2020، واشنطن، الولايات المتحدة.
حرائق الغابات حطمت الرقم القياسي في ولاية كاليفورنيا مع اتلاف أكثر من 1.6 مليون هكتار
أتلفت حرائق الغابات فندق "غلاس مونتاين إن" في سانت هيلينا بكاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. 27 سبتمبر-أيلول 2020
النزاع المسلح في إقليم ناغورني قره باغ
أضرم قرويون النار بيوتهم ومزارعهم في ناغورني قره باغ النار قبل الفرار إلى أرمينيا وقبل تسليم جزء من أراضيهم إلى أذربيجان. 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020
احتراق مخيم موريا للمهاجرين
امرأة تحمل طفلاً بالقرب في محاولة للفرار من ألسنة اللهب بعد اندلاع حريق كبير في مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية. 9 سبتمبر-أيلول 2020.
جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية
متظاهر يحمل لافتة أثناء في انتظار ظهور نتائج الانتخابات في العاصمة واشنطن، الثلاثاء 3 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.
وفاة دييغو مارادونا
عشاق دييغو مارادونا يُشعلون الأنوار أثناء تجمعهم تحت لوحة جدارية لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا في نابولي بإيطاليا. 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.
نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية من قبل شركة مملوكة للقطاع الخاص لأول مرة
اثنان من رواد الفضاء غادرا في رحلة اختبار سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية. 30 مايو-أيار 2020.
رواد فضاء ناسا في طريقهم إلى منصة إطلاق مهمة سبايس إكس كرو 1 إلى محطة الفضاء الدولية في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال. 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.