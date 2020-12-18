بالصور: أهم أحداث عام 2020 بعيدا عن وباء كوفيد -19

شهد العام 2020 أحداثاً مهمة وكبيرة صنعت المستجدات وأثرت على يوميات وحياة الملايين من الناس حول العالم بشكل مؤقت أو دائم. ومع أن وباء كوفيد-19 العالمي طغى على الأخبار في 2020 بشكل مباغت، اخترنا أن نوثق لكم، بالصورة، مجموعة من الأحداث نرى أنها ذات قيمة كبيرة، حدثت خلال العام الذي سنودعه قريباً...

نهاية عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي

أعضاء البرلمان الأوروبي Yves Herman/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أعضاء البرلمان الأوروبي ينشدون ويمسكون بأيديهم بعد الموافقة على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل. 29 يناير-كانون الثاني 2020

حرائق الغابات في أستراليا

حرائق الغابات في أستراليا SGT Christopher Dickson/ADF via AP

ضابط محطة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز يشاهد الحرائق من نافذة طائرة سي-130 جي هركول وألسنة اللهب تتصاعد من بعيد.

تمثال ظل صامدا خلال الحريق AFP

تمثال يقف في منزل محترق بعد حريق الغابات الذي استمر طوال الليل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. 6 يناير-كانون الثاني 2020

الحكم على هارفي وينستين بالسجن 23 عاماً

هارفي وينستين Bebeto Matthews/AP Photo

هارفي وينستين يغادر محكمة مانهاتن بعد يوم ثانٍ من اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. 16 يناير-كانون الثاني 2020.

نشأة "بلاك لايفز ماتر" التي أصبحت حركة عالمية

حركة حياة السود مهمة AFP

متظاهرة تصرخ "حياة السود مهمة" أثناء عاصفة ممطرة أمام حديقة لافاييت بجوار البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن 5 يونيو-حزيران 2020.

مظاهرات مينيابوليس Julio Cortez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أحد المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية بعد وفاة جورج فلويد، وهو يرفع علم الولايات المتحدة إلى الأعلى كعلامة على الضيق. مينيابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية. 28 مايو-أيار 2020.

المذنب "نيو وايز" يضيئ السماء

صورة للمذنب AP Photo

يظهر المذنب "نيو وايز" في السماء وأثناء المساء بالقرب من لاس فيغاس بنيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. 16 يوليو-تموز 2020.

انفجار مرفأ بيروت: الكارثة

صورة لانفجار مرأ بيروت Hassan Ammar/AP Photo

هدى كنو، 11 سنة يحملها عمها مصطفى بعد وقت قصير من انفجار مرفأ بيروت ، لبنان. 4 أغسطس-آب 2020.

بيروت AFP

منظر جوي يظهر الأضرار التي لحقت بالعاصمة اللبنانية بيروت بعيد انفجار المرفأ. لبنان 7 أغسطس-آب 2020.

مظاهرات بيلاروس من أجل الديمقراطية

Dmitri Lovetsky AP Photo

أنصار المعارضة البيلاروسية يشعلون هواتفهم ويلوحون بالعلم الوطني البيلاروسي القديم خلال مسيرة احتجاجية أمام مبنى الحكومة في ميدان الاستقلال بالعاصمة مينسك.

Dmitri Lovetsky AP Photo

سيدة مسنة وهي تسير خلال المظاهرات البيلاروسية

وفاة روث بادر غينسبورغ، قاضية المحكمة العليا الأمريكية وبطلة حقوق المرأة

Erin Schaff AP Photo

موظفة تضع صورة للقاضية روث بادر غينسبورغ قبل احتفال تكريمي خاص في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة 25 سبتمبر-أيلول 2020.

Alex Brandon AP Photo

طفلة ترتدي زي الفتاة الخارقة تحيي القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ قرب مبنى المحكمة العليا الأمريكية. 23 سبتمبر-أيلول 2020، واشنطن، الولايات المتحدة.

حرائق الغابات حطمت الرقم القياسي في ولاية كاليفورنيا مع اتلاف أكثر من 1.6 مليون هكتار

Noah Berger AP Photo

أتلفت حرائق الغابات فندق "غلاس مونتاين إن" في سانت هيلينا بكاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. 27 سبتمبر-أيلول 2020

النزاع المسلح في إقليم ناغورني قره باغ

Alexander Nemenov AFP

أضرم قرويون النار بيوتهم ومزارعهم في ناغورني قره باغ النار قبل الفرار إلى أرمينيا وقبل تسليم جزء من أراضيهم إلى أذربيجان. 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2020

احتراق مخيم موريا للمهاجرين

Angelos Tzortzinis AFP

امرأة تحمل طفلاً بالقرب في محاولة للفرار من ألسنة اللهب بعد اندلاع حريق كبير في مخيم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية. 9 سبتمبر-أيلول 2020.

جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية

John Minchillo AP Photo

متظاهر يحمل لافتة أثناء في انتظار ظهور نتائج الانتخابات في العاصمة واشنطن، الثلاثاء 3 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.

وفاة دييغو مارادونا

Fabio Sasso-La Presse via AP AP Photo

عشاق دييغو مارادونا يُشعلون الأنوار أثناء تجمعهم تحت لوحة جدارية لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا في نابولي بإيطاليا. 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.

نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية من قبل شركة مملوكة للقطاع الخاص لأول مرة

John Raoux AP Photo

اثنان من رواد الفضاء غادرا في رحلة اختبار سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية. 30 مايو-أيار 2020.

John Raoux AP Photo

رواد فضاء ناسا في طريقهم إلى منصة إطلاق مهمة سبايس إكس كرو 1 إلى محطة الفضاء الدولية في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال. 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020.