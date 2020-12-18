ألمانيا: مقبرة ممتلئة بضحايا كورونا تضع جثث الموتى في حاوية شحن

بدأت مقبرة في مدينة هاناو الألمانية في تخزين جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء كوفيد في حاوية شحن مؤقتاً لأن مستودعات الجثث في المستشفيات ممتلئة ولم تعد تستوعب المزيد، وفقاً لصحيفة التلغراف الهولندية.

وتقول ألكسندرا كينسكي، رئيسة المقابر ومحارق الجثث في هاناو، بالقرب من المركز المالي لألمانيا في فرانكفورت: لسوء الحظ، تغير الوضع في هاناو كثيراً لدرجة أننا بحاجة الآن إلى الاستفادة من الحاويات التي لدينا هنا منذ نيسان / أبريل، كإجراء اِحِترازي في البداية.

وإذا توفي شخص ولم يكن هناك مكان في المستشفى، حينئذٍ نضع جثته في الحاوية لوقت قصير حتى يتم نقله إلى مثواه الأخير، على سبيل المثال، هنا في المقبرة.

وقالت إنه تم بالفعل وضع جثتين في الحاوية المعدنية، التي تتسع لـ 25 جثة، مضيفة أن الاحتفاظ بالجثث يكون لفترة قصيرة فقط بعد وفاتهم.

دخلت ألمانيا، التي أُشيد بها لتعاملها مع الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في الربيع في إغلاق صارم يوم الأربعاء مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في موجة ثانية.