عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

بعد ماكرون.. قائمة بسياسيين وزعماء عالميين أصيبوا بفيروس كورونا في 2020

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
إيمانويل ماكرون مشاركاً عبر الفيديو في قمة خصصت للمناخ سابقاً في ديسمبر
إيمانويل ماكرون مشاركاً عبر الفيديو في قمة خصصت للمناخ سابقاً في ديسمبر   -   حقوق النشر  Yoan Valat, Pool via AP
حجم النص Aa Aa

1- الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر

Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
الرئيس الأميركي دونالد ترامبAlex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

2- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في 7 تموز/ يوليو

Eraldo Peres/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
الرئيس البرازيلي جايير بولسوناروEraldo Peres/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

3- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 27 آذار/مارس 2020

Kirsty Wigglesworth/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
بوريس جونسونKirsty Wigglesworth/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

4- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر

AP Photo/Francois Mori
إيمانويل ماكرونAP Photo/Francois Mori

5 - رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، في الثاني من أيلول/سبتمبر

Luca Bruno/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
سيلفيو برلوسكونيLuca Bruno/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

6- الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في التاسع عشر من آذار/مارس

Jacob King/AP
الأمير تشارلزJacob King/AP

7- أمير موناكو ألبير الثاني في 19 آذار/ مارس

Darko Vojinovic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
ألبير الثاني أمير موناكوDarko Vojinovic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

وفيما حالف الحظ الأكثرية، توفي أيضاً سياسيون بعد إصابتهم بالفيروس. أبرزهم الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان ورئيس وزراء إيسواتيني أمبروز دلاميني.

1- رئيس وزراء إيسواتيني أمبروز دلاميني في 13 كانون الأول/ ديسمبر

RODGER BOSCH / AFP
الراحل أمبروز دلامينيRODGER BOSCH / AFP

2- الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان **في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر**

Michel Euler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
فاليري جيسكار ديستانMichel Euler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

المصادر الإضافية • أ ف ب