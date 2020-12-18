بعد ماكرون.. قائمة بسياسيين وزعماء عالميين أصيبوا بفيروس كورونا في 2020

بعد ماكرون.. قائمة بسياسيين وزعماء عالميين أصيبوا بفيروس كورونا في 2020محادثة
حقوق النشر Yoan Valat, Pool via AP-
1- الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر
2- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في 7 تموز/ يوليو
3- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 27 آذار/مارس 2020
4- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر
5 - رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني، في الثاني من أيلول/سبتمبر
6- الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في التاسع عشر من آذار/مارس
7- أمير موناكو ألبير الثاني في 19 آذار/ مارس
وفيما حالف الحظ الأكثرية، توفي أيضاً سياسيون بعد إصابتهم بالفيروس. أبرزهم الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان ورئيس وزراء إيسواتيني أمبروز دلاميني.
1- رئيس وزراء إيسواتيني أمبروز دلاميني في 13 كانون الأول/ ديسمبر
2- الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان **في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر**