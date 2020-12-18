من المؤبد إلى الحرية.. إطلاق سراح رجل باع ماريجوانا بقيمة 20 دولار للمخابرات

بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة لبيعه الماريجوانا بقيمة 20 دولار لضباط سريين، أطلق سراح وايت وينسلو من سجن ولاية لويزيانا الأمريكية يوم الأربعاء وكان في طريق عودته إلى المنزل بعد أن قضى 12 عاما من محكوميته.

وقال وينسلو في حديث لقناة محلية بعد أن أطلق سراحه من السجن المعروف باسم أنغولا "كنت سعيدًا جدًا بالخروج، الحكم بالسجن المؤبد لكيسين من الأعشاب، لم أتوقع قط أن أمرا مشابها قد يحدث".

حُكم على وينسلو بسبب خرقه لقوانين الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة. وقد حظيت قضيته باهتمام واسع بينما تتصارع لويزيانا مع قضايا العدالة الجنائية والسجن المفرط.

وفقًا للمحطة، تم الاتصال بويسلو من قبل بعذ الضباط السريين من مدينة شريفبورت عام 2008، وسألوه "من أين يمكنهم الحصول على بعض الماريجوانا؟".

عندها قام ويسلو وكان حينها دون مأوى، باستعارة دراجة وذهب لإيجاد بعض الماريجوانا ومن ثم عاد لإعطائها للضباط الذين أعطوه بعد ذلك 5 دولارات حتى يتمكن من شراء بعض الطعام، وفقًا لجي بارك محاميه في "إنوسينس برودجيكت نيو أولينز"(مشروع بريء) في نيو أورلينز.

وقام بارك في وقت سابق باستئناف حكم المؤبد، ونجح في إخراج موكله من السجن بعد أن قضى عقوبة وصفها بارك بـ "غير الإنسانية والدستورية".