شاهد: قطر تحتفل بعيدها الوطني بعرض عسكري

احتفلت دولة قطر اليوم الجمعة 18 كانون الأول / ديسمبر بيومها الوطني بإجراء استعراض عسكري على الواجهة البحرية للعاصمة الدوحة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا .

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في اليوم الوطني لبلدنا، أبارك لشعبنا هذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات لكنها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والمنجزات التي تحققت عبر الأجيال، وعلى كل الصعد، وجعلت من قطر واحة استقرار وتطور ورخاء".

وأضاف الشيخ تميم: "فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم إرادة أبنائنا وبناتنا".

واشتمل الاحتفال على عرض جوي وطائرة شراعية ومشاركة جمال وخيول عربية.

وقد سبق وأن أعلنت الحكومة القطرية عن شعار الاحتفال وهو" نحمدك ياذا العرش".

ويبث التلفزيون القطري نصويراً مباشراً للمسير والاحتفالات بهذه المناسبة.