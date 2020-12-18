كوفيد-19:إسبانيا تعلن موعد إطلاق حملة التطعيم وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

أعلن مصدر في الحكومة السلوفاكية إصابة رئيس الوزراء، إيغور ماتوفيتش، بفيروس كورونا بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

حملة تلقيح في إسبانيا

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا الجمعة أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح.

ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 كانون الأول/ديسمبر.

وإسبانيا هي من أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تحدد موعدا لبدء حملة التلقيح منذ إعلان فون دير لايين. وتبحث الوكالة الأوروبية للأدوية في 21 الشهر الحالي طلب الترخيص لهذا اللقاح.

منظمة الصحة تعلن موعد تسليم اللقاح للدول الفقيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتعاون معها اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الدول الفقيرة، أنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن هذه الآلية المسماة "كوفاكس" (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) "حصلت على قرابة ملياري" جرعة.