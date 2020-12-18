شاهد: رجال الإطفاء العراقيون يكافحون ألسنة اللهب في حقل نفط بالقرب من كركوك

أخمد رجال الإطفاء العراقيون حريقا نشب في بئر نفط يقع بحقل خباز النفطي في شمال العراق التابع لشركة نفط الشمال العراقية المملوكة من طرف الدولة، على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة كركوك. واتهمت السلطات العراقية تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية بالمسؤولية عن الحرائق المستعرة منذ أسبوع في البلاد.