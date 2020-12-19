رئيس وزراء بلجيكا يستخدم لغة غير اللغات الرسمية الثلاث في البلد ويثير جدلاً

سجل ألكسندر دي كرو كلمة مصورة وتوجه فيها إلى سكان هولندا وألمانيا، لحثهم تقليل زياراتهم غير الضرورية إلى بلجيكا، خصوصا للتسوق مع الأصدقاء والعائلة.

وقال رئيس الوزراء إن هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على الفيروس بالرغم من العلاقة الوطيدة في الحالات الطبيعية.

وكل شيء كان ليكون طبيعياً لو أن دي كرو لم يتحدث بالإنجليزية، التي ليست لغة رسمية في بلجيكا، بينما تحدث نظيراه الهولندي ومسؤول منطقة ألمانية بلغتيهما الأم.

وهناك ثلاث لغات رسمية في بلجيكا (الهولندية و‌الفرنسية و‌الألمانية) ولكن دي كرو اختار الإنجليزية،الأمر الذي استغربته بعض الأوساط الإعلامية في المملكة.

ودعا دي كرو البلجيكيين وسكان الجوار إلى الالتزام بإجراءات الحجر خلال فترة الأعياد.

وتأتي كلمته بعدما أعلنت بلجيكا عن إجراءات أكثر صرامة للمعابر الحدودية، لكبح انتشار للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة نهاية العام والأعياد، إذ سيتعين على غير المقيمين الذين يرغبون في دخول بلجيكا من إظهار شهادة اختبار سلبية لكوفيد-19.

يجدر بالذكر أن هولندا وألمانيا تطبقان إجراءات إغلاق صارمة هذا الأسبوع، إلا أن حدودهما مع بلجيكا لا تزال مفتوحة.