نتنياهو ينضم إلى زعماء عالميين ويتلقى لقاح كوفيد-19

أصبح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول مواطن إسرائيلي يتلقى لقاح كوفيد-19 اليوم السبت، منضماً بذلك إلى مجموعة من الزعماء والقادة العالميين الذي سبق وتلقوا اللقاح.

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل بتلقيح الطواقم الطبية والعاملين في دور العجزة بدءاً من يوم غد السبت. وقال نتنياهو إنه أراد أن يكون الأول الذي يتلقى لقاحاً ضدّ فيروس كورونا ليشجّع الإسرائيليين على تلقيه.

وقال نتنياهو (71 عاماً) "لدي إيمان بهذا اللقاح" قبل تلقي جرعة من اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر الأميركية بالاشتراك مع بيونتيك الألمانية، في مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب. ووصف رئيس الوزراء اللحظة بـ"المثيرة" التي ستضع إسرائيل في طريق العودة إلى "الروتين العادي".

بطبيعة الحال، أعطى الحدث زخماً سياسياً أيضاً لنتنياهو في مرحلة تبدو فيها إسرائيل متوجهة إلى انتخابات رابعة خلال سنتين فقط. وستنهار حكومة نتنياهو التي أقامها مع بيني غانتس الثلاثاء إذ أنها غير قادرة على تمرير الميزانية.

وهذا يعني أن البلاد ستشهد انتخابات بعد ثلاثة أشهر تقريباً.