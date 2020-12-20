دول أوروبية تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا بعد انتشار سلالة جديدة لكورونا

أعلنت دول أوروبية تعليق الرحلات القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية.

وقالت السلطات البلجيكية إنها ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الأحد (23,00 بتوقيت غرينتش، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس.

وأوضح رئيس الوزراء الكسندر دو كرو في تصريح للتلفزيون البلجيكي "في ار تي" أن مدة التعليق ستكون 24 ساعة على الأقل.

إيطاليا

من جهتها، أعلنت إيطاليا تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة على ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وكتب دي مايو على حسابه في فيسبوك "أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك (...) سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا"، لكن لم يحدد موعد بدء تنفيذ هذا الإجراء.

رد منسق

طلبت إسبانيا من بروكسل ردا "منسقا" للاتحاد الاوروبي في شأن تعليق الرحلات القادمة من المملكة المتحدة ، وفق ما اعلنت الحكومة الإسبانية الاحد.

وقالت الحكومة في بيان إن "الهدف يكمن في حماية حقوق المواطنين الأوروبيين عبر التنسيق وتجنب اتخاذ إجراءات احادية"، علما بأن هولندا وبلجيكا وايطاليا اعلنت في شكل منفصل تعليق رحلاتها.

محادثات أوروبية

هذا وناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في المملكة المتحدة، على ما أفاد الاليزيه.

من جهتها، تدرس ألمانيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وفق ما قال مصدر حكومي الأحد لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أنه على غرار هولندا حيث دخل حظر على كل الرحلات الآتية من المملكة المتحدة حيز التنفيذ الأحد، تدرس الحكومة الألمانية اتخاذ خطوة مماثلة "كخيار جاد" بالنسبة إلى الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

سلالة خارجة عن السيطرة

من جهته، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "خرجت عن السيطرة" لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنكلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح. وصرح هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" أنه "للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. كان علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي.

سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح".ويأتي القرار بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة البريطانية إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرق إنكلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات منسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي السبت إن انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة تزايد نتيجة سلالة جديدة منه "تنتقل بسهولة أكبر بكثير"، لكنه أضاف "لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكا أو يسبب أعراضا مَرَضيّة أكثر خطورة" أو يقلل من فعالية اللقاحات.