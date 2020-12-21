إفريقيا الوسطى تعلن أن روسيا أرسلت "مئات الجنود" إلى أراضيها

أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى الاثنين أن روسيا أرسلت "عدة مئات" من الجنود إلى أراضيها بعد ثلاثة أيام من بدء هجوم تشنه ثلاث مجموعات مسلحة تعتبره السلطات "محاولة انقلاب"، قبل أقل من أسبوع على انتخابات رئاسية وتشريعية.

وصرح المتحدث باسم حكومة إفريقيا الوسطى إنجي ماكسيم كازاغي لوكالة فرانس برس أن "روسيا أرسلت مئات من الرجال من القوات النظامية ومعدات ثقيلة" في إطار اتفاق تعاون ثنائي.

وأضاف أن "الروانديين أرسلوا أيضا مئات عدة من الرجال الموجودين بالفعل على الأرض وبدأوا القتال".

قوات رواندية

أعلنت وزارة الدفاع الرواندية ليل الأحد الإثنين أن رواندا أرسلت قوات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى حيث "استهدف المتمردون" بقيادة الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه، جنودها الذين يعملون بتفويض من الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحكومة الرواندية نشرت قوة حماية في جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار اتفاق دفاعي ثنائي"، موضحة أن هذه الخطوة جرت "ردا على استهداف وحدة قوات الدفاع الرواندية التابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام من قبل المتمردين المدعومين من فرانسوا بوزيزيه".

ولم تذكر أي تفاصيل عن عديد القوات أو مهمتهم أو تاريخ انتشارهم.