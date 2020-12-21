شاهد: فرنسي يُحطم الرقم القياسي في الانغماس لفترة طويلة في مكعبات الثلج

سجل الفرنسي رومان فاندندورب، السبت، رقما قياسيا عالميا في المكوث في وعاء مملوء بمكعبات ثلج لأطول فترة، في تحدي كبير يهدف من خلاله إلى جمع الأموال لصالح الأطفال المصابين بالسرطان.
ظل العامل في القطاع الصحي، البالغ من العمر 34 عامًا منغمسا حتى رقبته في الجليد وسط وعاء زجاجي كبير لمدة ساعتين و 35 دقيقة و 43 ثانية، محطمًا الرقم القياسي السابق بمقدار 40 دقيقة في بلدة وترلو بشمال فرنسا.
ويهدف رومان من خلال مغامرته هذه إلى التبرع بالمال الذي تم جمعه لجمعية "Wonder Augustine". وهي مؤسسة خيرية سُميت على اسم فتاة كانت تبلغ من العمر أربع سنوات حين توفيت قبل عامين بسبب سرطان الدماغ.
No Comment المزيد من
شاهد: مستشفيات الأرجنتيين تسمح لأقارب المُصابين بفيروس كورونا برؤية أحبّائهم من خلال النوافذ
شاهد: موقف للسيارات في شمال غرب إنجلترا يتحول إلى مركز للتلقيح ضد كوفيد-19
شاهد: كورونا يستهدف أحلام المهاجرين في الولايات المتحدة
شاهد: عاصفة ثلجية تضرب اليابان وسماكة الثلج بلغت أكثر من مترين في بعض الأماكن
شاهد: زينة الميلاد بأبهى حللها في حيّ "دايكر هيتس" في بروكلين الأمريكية
شاهد: تلاميذ نيجيريا الذين اختطفتهم "بوكو حرام" سابقاً يلتقون بأهاليهم
شاهد: أول زواج مثلي يلقى اعتراف الدولة في بوليفيا
شاهد: مراكز فحوصات كورونا تشهد ضغطا هائلا في جوهانسبورغ
شاهد: مسيرة نسائية في الأرجنتين مطالبة بتشريع الإجهاض
شاهد: عاصفة ثلجية تضرب نيويورك وتغطي شوارعها وسياراتها بأطنان من الثلوج
شاهد: متزلجون سعداء بعد العاصفة الثلجية في نيويورك
شاهد: رجال الإطفاء العراقيون يكافحون ألسنة اللهب في حقل نفط بالقرب من كركوك
شاهد: نيويورك تستيقظ تحت غطاء من الثلج
شاهد: إطلاق المتجر الأول من نوعه لبيع أقنعة الوجه غير الجراحية في إسبانيا
بيرو: الشرطة تتنكر بزي "بابا نويل" وتلقي القبض على عصابة مخدرات
شاهد: مؤمنون كاثوليك يزحفون إلى ضريح القديس "سان لازارو" في كوبا
شاهد: غناء "سانتا كلوز" من شرفة باريسية خلال حظر التجول في فرنسا
شاهد: راقصو الفلامنكو يتظاهرون ضد إغلاق مدارسهم في برشلونة
شاهد: فنانون فرنسيون يتظاهرون ضد إغلاق الأماكن الثقافية
شاهد: حريق هائل في مصنع لإعادة التدوير في أستراليا