شاهد: فرنسي يُحطم الرقم القياسي في الانغماس لفترة طويلة في مكعبات الثلج

سجل الفرنسي رومان فاندندورب، السبت، رقما قياسيا عالميا في المكوث في وعاء مملوء بمكعبات ثلج لأطول فترة، في تحدي كبير يهدف من خلاله إلى جمع الأموال لصالح الأطفال المصابين بالسرطان.

ظل العامل في القطاع الصحي، البالغ من العمر 34 عامًا منغمسا حتى رقبته في الجليد وسط وعاء زجاجي كبير لمدة ساعتين و 35 دقيقة و 43 ثانية، محطمًا الرقم القياسي السابق بمقدار 40 دقيقة في بلدة وترلو بشمال فرنسا.

ويهدف رومان من خلال مغامرته هذه إلى التبرع بالمال الذي تم جمعه لجمعية "Wonder Augustine". وهي مؤسسة خيرية سُميت على اسم فتاة كانت تبلغ من العمر أربع سنوات حين توفيت قبل عامين بسبب سرطان الدماغ.