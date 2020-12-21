رئيس وكالة الأدوية الأوروبية: لا دليل على أن لقاح فايزر لن يكون فاعلاً ضد السلالة الجديدة من كورونا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الاثنين أن ليس هناك "اي دليل" يتيح القول إن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت خصوصا في المملكة المتحدة.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحافي اعلنت فيه الموافقة على استخدام اللقاح المذكور، "حتى الآن، ليس هناك أي دليل يوحي أن هذا اللقاح يفتقر الى الفاعلية ضد السلالة الجديدة".