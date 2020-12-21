الشرطة الإسرائيلية تعلن قتل مسلح أطلق النار على عسكريين في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإثنين إن مسلحا فتح النار على عناصرها في البلدة القديمة بالقدس قبل أن يطارده ضباط شرطة ويقتلوه بالرصاص.

وذكرت الشرطة في بيان "المشتبه به وصل إلى باب حطة (قرب المسجد الأقصى) وأطلق النار على موقع للشرطة ببندقية (هجومية)"، وأضافت أنّ "الشرطيين لاحقوا الإرهابي وأطلقوا النار عليه"، فيما أكّد متحدث لوكالة فرانس برس مقتله.

وأفادت السلطات الإسرائيلية أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة جراء سقوطه خلال المطاردة.

ووقع الهجوم في البلدة القديمة بالقدس التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وشهدت إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2015 ولأشهر هجمات على إسرائيليين شنها شبان فلسطينيون، سواء بالسلاح الأبيض أو بواسطة سيارات وبدرجة اقل باسلحة نارية.

وتراجعت تلك الهجمات تدريجا لكنها بقيت متقطعة. وفي 17 آب/أغسطس، أصاب فلسطيني شرطيا إسرائيليا حين طعنه في صدره قبل أن ترديه قوات الأمن.

وفي أيار/مايو، قتلت الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني المعوق إياد حلاق (ثلاثون عاما) حين اعتقدت خطأ أنه مسلح، ما أثار موجة غضب عارمة سواء في صفوف الفلسطينيين أو الإسرائيليين.