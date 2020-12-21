الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما) الإثنين مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها الإثنين الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة "اقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم ان يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق". وشكر "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنا" وكذلك "العاملين في الخطوط الاولى"، معتبرا أنهم "أبطال حقيقيون".

كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها لمساهمتها في تطوير اللقاحات. وافاد الفريق الانتقالي الجمعة ان نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الاسبوع المقبل.

وعند تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس تلقى اللقاح الجمعة، ومثله العديد من المسؤولين في الكونغرس. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الان موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب أصيب بكوفيد-19 بداية تشرين الأول/أكتوبر ولازم المستشفى لثلاثة ـيام. واعلن مذاك مرارا أنه يتمتع ب"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.