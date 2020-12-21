منظمة الصحة العالمية: السلالة الجديدة لكورونا "ليست خارج السيطرة"

أكدت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي اثبتت فاعليتها.

وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحافي "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".

وهذه التصريحات بمثابة رد على ما أعلنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد إذ اعتبر أن "السلالة الجديدة هي خارج السيطرة".

وأضاف راين "رغم أن الفيروس بات أكثر فاعلية إلى حد ما على صعيد الانتشار، يمكن وقفه"، مؤكدا أن "الإجراءات المعمول بها حاليا في محلها.

علينا مواصلة القيام بما قمنا به" حتى الآن. وتابع "قد يكون علينا أن نفعل ذلك بكثافة أكبر بقليل ولوقت أطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس".

ومنذ الأحد، أغلقت دول عدة حدودها أمام الوافدين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا حيث ظهرت السلالة الجديدة لكوفيد-19.