بروكسل ترى أن بريكست يشكل "مأساة" للندن

اعتبر مفوض السوق الداخلية الأوروبية تييري بروتون الاثنين أن بريكست يشكل "مأساة" تحرم المملكة المتحدة من المساعدة التي كان من الممكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي لها، فيما تواجه أيضا انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وقال المسؤول الأوروبي لإذاعة "بي اف ام بزنس" "أقولها بحزن، إن ما يحدث في بريطانيا مأساة، وبريكست يشكل مأساة، ويظهر ذلك أكثر فأكثر كل يوم، ونحن نأسف بشدة لهذا القرار" وإن "كنا نحترمه لأن الشعب البريطاني صاحب السيادة بالطبع".

وأوضح "لو قررت بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكان بحوزتها اليوم مثل جميع الدول الأوروبية، ما بين 30 و40 و50 مليار يورو، ولتمكنا من مساعدتها كما هو الحال بالنسبة لنا جميعاً في إطار صندوق الدعم" الذي وضعته المفوضية.

وأعرب عن أسفه لأن "بريطانيا تحرم نفسها منه". ومن المقرر تنفيذ خطة الإنعاش الأوروبية الممولة من قروض مشتركة وتبلغ 750 مليار يورو، بينها أكثر من 300 مليار من الإعانات المقدمة للدول الأعضاء، خلال عام 2021، مع سداد الدفعات الأولى بنهاية الربع الأول.

وستحصل فرنسا على حوالي 40 مليار يورو. وأضاف بروتون "هناك مسألة بريكست المعقدة، ومهما حدث، فإن بريطانيا ستكون خاسرة، بالطبع أريد أن نتوصل إلى اتفاق" و"أعتقد أنه في النهاية سنتوصل لاتفاق ولكن إضاعة الوقت والتردد، ما الغاية من ذلك؟".

من المتوقع أن تستمر مفاوضات بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الاثنين بعد مفاوضات في عطلة نهاية أسبوع تركزت على قضية الصيد، التي تعرقل أي احتمال للتوصل إلى اتفاق قبل 11 يومًا فقط من الانفصال النهائي.

ويأتي ذلك مع اكتشاف سلالة جديدة "خارجة عن السيطرة" لفيروس كورونا في المملكة المتحدة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعادة فرض الإغلاق في لندن وتعليق عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، رحلاتها مع هذا بريطانيا.