فرنسا تباشر الأحد التلقيح ضد كوفيد-19 في دور للمسنين

تبدأ الأحد المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في فرنسا في "إثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الثلاثاء.

وقال الوزير إن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور. واحدة من جهة باريس (تقع) على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث"، موضحا أن الدفعة الاولى من اللقاحات "ستسلم السبت".

وأوضح أن الجرعات الأولى التي طورها تحالف فايزر-بايونتيك ستشمل "بضع عشرات من النزلاء الأحد"، على أن تشمل "مراكز أخرى الإثنين ثم الثلاثاء"، متوقعا وصول كميات "أكبر" من اللقاح "في نهاية كانون الأول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/يناير".

وردا على سؤال عن إمكان جعل اللقاح إلزاميا لمن يرغب في التوجه إلى مطعم أو مكان عام، أجاب فيران أن "التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".

وتوفي 386 مصابا بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات ال24 الأخيرة، ما يرفع عدد المتوفين الى 61 الفا و702 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أرقام رسمية نشرت مساء الثلاثاء.