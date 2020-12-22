حاز فيلم "Sole" للمخرج كارلو سيروني على جائزة أفضل فيلم أوربي بمهرجان السينما الأوربية في برلين في دورته الثالثة والثلاثين، جائزة يمنحها أعضاء الأكاديمية الأوروبية للسينما والاتحاد الدولي لنقاد السينما.

رحبت يورونيوز بمخرج الفيلم كارلو سيروني في موقع التصوير وتحدث بشكل خاص عن البعد الأوروبي والعالمي لفيلم "Sole" قائلاً:

"حاولت أن أنقل فكرة أن هذه القصة يمكن أن تحدث في أي مكان، لذلك لم أركز كثيراً على الفولكلور الإيطالي للقصة، فهذه المدينة الصغيرة الواقعة على البحر يمكن أن تكون في شمال فرنسا، يمكن أن تكون في أي مكان. هذا هو الجو الذي حاولت إضفاءه على القصة ".

ويتناول الفيلم قصة لينا، امرأة بولندية شابة حامل، تريد بيع طفلتها في إيطاليا، وإيرماننو، يريد شراء الطفل، تولد الطفلة قبل الآوان وعلى لينا أن تستمر بارضاعها، وحين ترفض الأم البيولوجية ابنتها، يبدأ إرمانو برعاية الطفل. وبذلك يلتقي الشخصان في عزلة تامة.

بالنسبة لكارلو سيروني، لم تعد فكرة السينما الوطنية ضرورية اليوم: لا يجب أن ننسى أصولنا الوطنية فيما يتعلق بالجانب السينمائي، ومن المستحيل نسيانها تماماً، لكن السينما تسافر كثيراً أكثر من السابق. من الممكن مشاهدة أفلام من جميع أنحاء أوروبا، من جميع أنحاء العالم. قبل ثلاثين عاماً، كان ذلك مستحيلا. أعتقد أن المخرجين اليوم تأثروا بهذا أكثر من السابق وهذا شيء جيد".

وكانت الأفلام الخمسة الأخرى المرشحة من فرنسا وليتوانيا والبوسنة وهولندا ودول البنلوكس، وهي علامة على تنوع وجودة الإنتاج الأوروبي.