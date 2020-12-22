شاهد.. قطر تتلقّى شحنتها الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19

أعلنت قطر الإثنين أنّها تلقّت شحنتها الأولى من لقاح شركتي فايزر-بايونتيك المضادّ لفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعيد ساعات من إجازة وزارة الصحّة استخدامه، مشيرة إلى أنّ عمليات التطعيم ستكون مجانية للجميع.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار الدوحة الدولي 14 صندوقاً تحتوي على جرعات من هذا اللّقاح الذي طوّره العملاق الأميركي "فايزر" بالتحالف مع شركة "بايونتيك" الدوائية الألمانية، يتمّ إنزالها من على متن طائرة أتت من بروكسل.

ونقل التلفزيون الحكومي عن عبداللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدّي لفيروس كوفيد-19 قوله إنّ عمليات التطعيم ستنطلق الأربعاء وستشمل في المرحلة الأولى خصوصاً كبار السنّ وأفراد الطواقم الطبّية.

وفي تصريح لفرانس برس أوضح الخال أنّ التلقيح سيكون مجانياً واختيارياً.

ووصلت هذه الشحنة الأولى من اللّقاح بعيد ساعات من إعلان وزارة الصحّة أنّها رخّصت باستخدام هذا اللقاح وهو "أحد اللّقاحين اللذين تعاقدت وزارة الصحة على شرائهما والحصول عليهما".

واللّقاح الثاني الذي تعتزم قطر الحصول عليه هو من إنتاج شركة "موديرنا" الأميركية.

وسجّلت قطر رسمياً إصابة أكثر من 142 ألف شخص بالفيروس، توفي منهم 243 شخصاً.