شاهد.. إنقاذ "بابا نويل" من "براثن" خطوط الكهرباء في كاليفورنيا

أنقذت فرق الطوارئ رجلاً يرتدي زي "بابا نويل" علق وطائرته الشراعية بخطوط الكهرباء أثناء تحليقه لينشر مزيداً من البهجة في نفوس الأطفال بحلول أعياد الميلاد.

وكان الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الرجل بطائرته الشراعية التي زوّدت بمحرك دفع وكان ذلك بالقرب من مدرسة في منطقة ريو ليندا حيث كان ينوي توصيل قصب الحلوى للأطفال هناك.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية في تصريحات له، إن الرجل طار بين أعمدة التيار الكهربائي وانتهى به الأمر معلقاً بين الخطوط الممتدة بين أعلى تلك الأعمدة، مؤكداً أن الرجل الذي لم يتم الكشف هويته لم يصب بأذى

ويُظهر مقطع فيديو عملية الإنقاذ الطائرة ذات اللون الأحمر والأبيض والأزرق تتدلى في سماء المنطقة بينما كان "بابا نويل" يوزع الابتسامات من على مقعده المثبت في العربة التي حملتها الطائرة الشراعية.

وكثيراً ما ترتبط أعياد الميلاد بشخصية "بابا نويل"، وهو رجل عجوز بلحية بيضاء مرح وسعيد، يخرج ليلة الميلاد بلباسه الأحمر ليقدم الهدايا للأطفال.

ويتنقل "بابا نويل" أو "سانتا كلوز"، كما يُقال للأطفال، بعربة جميلة مملوءة بالهدايا وتجرها الأيائل. ويقوم "بابا نويل" بتوزيع الهدايا على الأطفال أثناء هبوطه من مداخن مدافئ المنازل أو دخوله عبر النوافذ المفتوحة.